14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı
14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı

14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı
30.12.2025 00:10
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon yapıldı.

14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.G. (25) yakalandı. İşlemleri tamamlanan S.G. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri

Son Dakika 3-sayfa 14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

00:04
SON DAKİKA: 14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
