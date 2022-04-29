SAMSUN'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 7 ayrı hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen'in İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, Dağdelen'i sokak üzerinde yakalayıp gözaltına alındı. 4 çocuk annesi Burcu Dağdelen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika