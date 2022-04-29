HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

29.04.2022 12:56

SAMSUN'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 7 ayrı hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen'in İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, Dağdelen'i sokak üzerinde yakalayıp gözaltına alındı. 4 çocuk annesi Burcu Dağdelen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK SUÇUNDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika
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