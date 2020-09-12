Hırsızlık şüphelileri sert kayaya çarptı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri sert kayaya çarptı

Antalya'da 1,5 aydır dükkanında hırsız nöbeti tutan eski kick boksçu, sabahın ilk ışıklarında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi market önünde yakalayıp polise teslim etti.

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Antalya'da 1,5 aydır dükkanında hırsız nöbeti tutan eski kick boksçu, sabahın ilk ışıklarında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi market önünde yakalayıp polise teslim etti. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos Pazartesi sabah 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yıldır marketçilik yapan eski kick boksçu Emre Arslan (27), çevre esnafın iş yerlerinde hırsızlık yapıldığını duyunca 1,5 aydır kendi marketinde hırsız nöbeti tutmaya başladı. Gece dükkanında yatıp kalkan Arslan, olay günü uyuduğu sırada dükkanının arka kapısından sesler duymaya başladı. Yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla pusuya yatan Arslan, ön kapıdan çıkarak şüphelilerin arkasına dolaştı. Tabancadan korkan şüphelilerin kaçmaya dahi fırsatı olmadı. Ardından şüphelileri market içerisine sokan Arslan, polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheliler ve Arslan, ifade vermek için polis karakoluna götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasında

Arslan ile hırsızlık şüphelilerinin o anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dışarıdaki şüphelileri görünce tabancasını eline alan Arslan'ın, saklanarak dükkanından çıkması ve şüphelileri yakalaması görüntülere yansıdı.

"1,5 aydır dükkanda nöbet tutuyorum"

Şüpheliler hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Arslan, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Daha önce çevredeki esnafların çoğu şeyi çalındı. Son 1,5 aydır dükkanda yatıp kalkıyorum. O gün işlerimi bitirdim ve pusuya yattım. Sabah 2 şahıs dükkana girmeye yeltendiler. Beni görmemeleri için yere yattım. Ardından arkalarına çıktım. 2 kişi oldukları için, kurusıkı tabancamı yanımda tuttum. Kapıyı zorluyorlardı. Ben dışarı çıkınca kaçmaya başladılar ama yakaladım. 155'i aradım ve şikayetçi oldum. Kurusıkı tabancamla ne tehdit ettim, ne de onlara karşı doğrulttum. Korktular zaten. Ben o gün bunu yapmasaydım, yarın başka şeyler çalacaklardı. Bir şey çalacak vakitleri olmadı. İyi ki de nöbet tutmuşuz. Tutmasam gireceklerdi. Bundan sonra nöbet tutmaya devam edeceğim. Onlar devam etsin ben de devam edeceğim." - ANTALYA

Hırsızlık, Antalya, Market, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri sert kayaya çarptı - Son Dakika

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