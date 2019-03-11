Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

53 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lüks villadan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lüks villadan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayabükü Mahallesi'nde lüks villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekiplerince ilçe merkezinde çaldıkları eşyalarla yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Jandarma, Beypazarı, Ankara, Güncel
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