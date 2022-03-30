Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

30.03.2022 13:07
Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, evden hırsızlık yaptığı ve 3 aracın çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki Erhan Kartal U., saklandığı evde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hırsızlık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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