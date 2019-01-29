Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelisi, Havaya Ateş Açarken Yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi, Havaya Ateş Açarken Yakalandı

1 saat önce

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun kasasından para ve içecek çalan hırsızlık şüphelisi, silahla havaya ateş ederken polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun kasasından para ve içecek çalan hırsızlık şüphelisi, silahla havaya ateş ederken polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli, market bölümüne girdi.

Bir kutu içecek alıp kasaya yönelen şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark edince kasaya yönelip bin 700 lira parayı da alıp uzaklaştı.

Marketten çıkarken görevlilerle karşılaşan şüpheli hızla uzaklaştı.

Bir süre sonra kasadaki paraların çalındığını anlayan görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra eşkal doğrultusunda çevrede şüpheliyi aramaya başladı.

Şüpheli Mehmet Ali K, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde silahla havaya ateş ettiği ettiği sırada yakalandı.

Şüphelinin üzerinde akaryakıt istasyonundan çalınan paralar ve bir tabanca ele geçirildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsızlık anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Mehmet Ali K'nin markete girmesi, içecek alıp kasaya yönelmesi görülüyor. Kayıtlara, şüphelinin görevlinin olmadığını görünce kasadan paraları alması ve hızla uzaklaşması yansıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Polis, 3. Sayfa
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