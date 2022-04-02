Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

02.04.2022 10:42
Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

Osmaniye'de iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları 198 kameradan 310 saatlik görüntü izlenerek çözülürken, kameralara takılan hırsızlık zanlısı şahsıların rahat tavırları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Sitesi, Rahime Hatun ve Adnan Menderes mahallelerinde bulunan iş yeri ve ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştiren şahsıların bulunması için çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki 124 farklı adresten 198 güvenlik kamerasındaki 310 saatlik görüntüleri titizlikle inceledi. Güvenlik kameralarındaki her detayı göz önünde bulunduran ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların daha önceden 17 adet suç kaydı bulunan İ.K. ile 10 adet suç kaydı bulunan C.A. olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonrası fiziki takibe alınan hırsızlık şüphelisi şahısların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Gözaltına alınan İ.K. ile C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet mikrometre ölçü aleti, 1 adet dijital kumpas incice, 1 adet şarjlı matkap, 3 adet spiral, 2 adet darbeli matkap, 2 adet kaynak makinası, 1 adet kesici ayar makinası, 5 adet beton delici, 1 adet 102 ekran televizyon, 5 adet buzdolabı motoru, 2 adet çamaşır makinası motoru, 1 adet kombi ile bakır kablolar ele geçirildi. - OSMANİYE

Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı
Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık zanlıları, 310 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı - Son Dakika


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