Hırsızlık zanlısını minibüs kamerası ele verdi - Son Dakika

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve televizyonları sattığı öğrenilen zanlı tutuklandı.

Görüntülere takılan zanlı G.Y'nin adresindeki aramada, çalınan televizyonlardan biri bulundu.

Ekipler, hırsızlık sırasında bölgeden geçen bir yolcu minibüsünün kamerasınını inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki 3 evde yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin 'de, 3 evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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