Hırsızlıkla suçlanınca silahıyla dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika

Hırsızlıkla suçlanınca silahıyla dehşet saçtı: 1 ölü

Hırsızlıkla suçlanınca silahıyla dehşet saçtı: 1 ölü Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmada vurularak öldürülen Barış Daldagül'ün katil zanlıları yakalandı Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldürüldü.

Hırsızlıkla suçlanınca silahıyla dehşet saçtı: 1 ölü

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Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmada vurularak öldürülen Barış Daldagül'ün katil zanlıları yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldürüldü. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Haziran gecesi saat 04.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Arap Kuyusu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde alkol alan bir grubun yanına gelen iki kişi kendileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından oradan ayrılan şahıslar, yaklaşık 10 dakika sonra aynı yere bu kez 5-6 kişilik bir grupla tekrar gelerek etrafa rastgele ateş etti. Zanlıların silahlarından çıkan kurşunlar alkol alan gruptaki Barış Daldagül (24)'e isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan Barış Daldagül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın meydana geldiği yerlerde ve çevrelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerin incelenmesi, görgü tanıklarının ifadelerinin alınması ve gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 17 Haziran günü, zanlılardan Kadir Ö. (27), Hakan K. ve Murat Ö. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Silivri'de, Fideil A. ve küçük yaştaki E.A Eyüp'te gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Kadir Ö., Hakan K. Murat Ö. ve Fideil A. Asayiş Şube Müdürlüğüne, E.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Burak A. ise emniyete gelerek polise teslim oldu.

Hırsızlıkla suçlayınca üzerilerine kurşun yağdırdı

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olay günü Kadir Ö. ve Hakan K.'nın alkol alan grubun yanına geldikleri, bu gruptan A.K. isimli şahısın Kadir Ö.'ye "Benim bacanağın evine hırsızlığa siz mi girdiniz?" demesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve Kadir Ö.'nün "Bekleyin burada, silahları alıp geliyorum" diyerek oradan ayrıldığı tespit edildi. Kadir Ö.'nün daha sonra 5-6 kişilik bir grupla yaklaşık 10 dakika sonra tekrar olay yerine geldiği ve etrafa rastgele ateş ettiği, ekiplerce belirlendi.

3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir Ö., Hakan K. ve Murat Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fideil A., Burak ve küçük yaştaki E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlıkla suçlanınca silahıyla dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika
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