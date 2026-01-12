Hırsızlıklar için Yüksek Güvenlik Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hırsızlıklar için Yüksek Güvenlik Sistemi

Hırsızlıklar için Yüksek Güvenlik Sistemi
12.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEİAŞ ve Bilkent, elektrik iletim hatlarına DAS sistemiyle hırsızlıklara karşı güvenlik sağlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Bilkent Üniversitesi, iletim hatlarındaki hırsızlıklara engel olunması amacıyla Dynamic Acoustic System (DAS) adı verilen bir yüksek güvenlik sistemi geliştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik iletim hatlarından parça çalarak enerji kesintilerine yol açan ve arz güvenliğini tehlikeye atan hırsızlara karşı harekete geçti.

DAS kapsamında yüksek gerilim hatlarına sensör yerleştiriliyor. Söz konusu sensör, hat üzerindeki herhangi bir sesi doğrudan algılayabiliyor. Sesleri analiz eden sensör sayesinde, hat boyunca kullanılan bir tornavida, çekiç veya matkabın sesi dahi ayırt edilebiliyor. Herhangi bir sensör, bölgedeki iki ayrı hattın tamamının takip edilmesine imkan tanıyor.

Hırsızlık teşebbüsünü algılayan sistem, söz konusu noktanın koordinatlarını doğrudan bölgede görev yapan TEİAŞ saha ekibi ve bölgeden sorumlu güvenlik güçleriyle paylaşıyor. Böylece, hırsızlık teşebbüsüne daha hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor.

Türk mühendislerin uzun süreli AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan DAS'ın hem donanımı hem de yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Elektrik iletim hatlarındaki hırsızlığın engellenmesi amacıyla üretilen DAS, Türkiye genelinde faal durumda bulunan 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı. Böylece, aralık sonu itibarıyla TEİAŞ'a ait toplam uzunluğu 76 bin 701 kilometreyi bulan iletim hattının güvenliği için önemli bir adım atıldı.

Kaynak: AA
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:35:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hırsızlıklar için Yüksek Güvenlik Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.