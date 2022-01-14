Hırsızlıktan aranan şüpheli denetimde yakalandı: Otomobili soyduğu anlar kamerada - Son Dakika

Hırsızlıktan aranan şüpheli denetimde yakalandı: Otomobili soyduğu anlar kamerada
Şişli polisine yakalanan şüphelinin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
İSTANBUL - Şişli'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak Çarşamba günü Şişli Kazım Orbay Caddesi'nde asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli gördükleri H.B.'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Bulunan cep telefonunun aynı gün Abide-i Hürriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden çalındığı belirlenirken, H.B. ise gözaltına alındı. H.B.'nin farklı tarihlerde, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yankesicilik yaparak; bin 600 dolar para, 2 adet cep telefonu, 4 bin 500 lira değerinde el terminali çaldığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan H.B 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yankesicilik' suçlarından adliyeye sevk edildi. H.B.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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