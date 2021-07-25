Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

Hırvatistan'ın Slavonski Brod kentinde seyir halinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Hırvatistan'da başkent Zagreb ile Sırbistan sınırı arasındaki karayolu üzerinde bulunan Slavonski Brod kenti yakınlarında yerel saatle 06.00 sularında bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Hırvat polisi, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran polis, otobüsün Kosova plakalı olduğunu, Almanya'dan Kosova'nın başkenti Priştine'ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Yerel polis şefi Franjo Galiç, otobüste 60'tan fazla kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kosova halkına taziyelerini iletti. Plenkovic, "Yaralıların iyileşeceğini umut ediyoruz" ifadesini kullandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - ZAGREB