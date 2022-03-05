Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Hırvatistan Helsinki İnsan Hakları Komitesi (HHO) ve Zagreb Ukraynalılar Birliği tarafından organize edilen gösteriye yaklaşık 1000 kişi katıldı.

"Ukrayna'da savaşa son verin" ve "Ukrayna için dua edin" pankartlarının taşındığı gösteride, "Yaşasın Ukrayna" sloganları atıldı.

Hırvatistan'ın birçok şehrinden katılımcıların olduğu gösteride, Ukrayna'nın Hırvatistan Büyükelçisi Vasilj Kirilic de yer aldı.

Konuşmasının başında gözyaşlarına hakim olamayan Kirilic, ünlü ressam Edvard Munch'un "Çığlık" isimli çalışmasını Ukrayna'da yaşanan olaylar ile bağdaştırdı.

"O 'Çığlık' belki de çiziminden yüz küsur yıl sonra yaşanacak olaylardan etkilenilerek çizildi." ifadelerini kullanan Kirilic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "şeytani" olarak değerlendirdi.

Kirilic, "Ukrayna'da şehirler yıkılıyor, hastane ve okullar bombalanıyor. Çocuk ve yaşlılar öldürülüyor. Bu savaş değil ancak soykırımdır." diye konuştu.

Göstericiler arasında yer alan Avrupa Parlamentosu'nun Hırvat Üyesi Tonino Picula da yaptığı açıklamada, "Dayanışma göstermek elbette önemli ancak uluslararası toplum Ukrayna'daki savaşı durdurmak istiyor ise Rus rejimine karşı toplu eylemlerde birleşmelidir." ifadesini kullandı.

Putin'in "diktatör" olduğunu da belirten Picula, "1990'larda Slobodan Miloseviç'in Bosna Savaşı'nda yaptıkları nedeniyle Uluslararası Mahkeme tarafından yargılandığı gibi Putin de bugün yaptıklarından dolayı yargılanmalıdır." dedi.