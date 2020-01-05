Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

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