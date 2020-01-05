Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic - Son Dakika Dünya

Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic

6 saat önce

Hırvatistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic, System.String[]

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.


Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

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Sosyal Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:28 
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