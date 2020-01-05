Son Dakika › Dünya › Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic - Son Dakika Dünya
Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic
6 saat önce
Hırvatistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.
Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:28
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı