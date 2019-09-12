Son Dakika Haberleri: Hisarcık Halk Eğitim Merkezi'nde aşure etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi'nde aşure etkinliği

1 saat önce

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi'nde aşure etkinliği, System.String[]

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.


Etkinlik kapsamında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerin katkılarıyla yapılan aşure, Halk Eğitim Merkezinde öğretmen, kursiyerler ve protokol üyeleri ile Atatürk İlkokulu öğrencilerine ikram edildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, aşurenin birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.


Aşure etkinliğine Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Müdürleri, Öğretmen, protokol üyeleri ve kursiyerler iştirak etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu
28 kişilik sınıfta 12 ikiz öğrenci Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık Halk Eğitim Merkezi'nde aşure etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]