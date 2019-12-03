Hisarcık MYO öğrencileri Bor İşletme Tesisleri'ni gezdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nce Emet Bor İşletme ve Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenlendi.



Teknik geziye Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Arif Emre Şen, Öğr. Gör. Emin Hantekin, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Oğuz, Öğr. Gör. Yeter Akkaya, Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin, Öğr. Gör. Sezer Çetin ve 34 öğrenci katıldı.



Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleri Emet Bor İşletme Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş nezaretinde, işletmenin üretim tesislerini, yükleme depolarını ve Maden ocaklarını gezerek tesisler hakkında bilgi aldılar.



Gezide ortak çalışma ve iş birliğinin geliştirilmesi, Meslek Yüksekokulunun diğer bölümlerinin öğrencileriyle işletme tesislerine teknik gezi gerçekleştirme ve tesislerinde öğrencilerin staj yapabilecekleri konusunda görüş birliğine varıldı.



Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Arif Emre Şen, Emet Bor işletme Müdürlüğüne yapılan teknik geziye katkılarından dolayı, Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin'e, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş'a, teknik gezi kapsamında bilgilendirmelerde bulunan Emet Bor İşletme Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - KÜTAHYA