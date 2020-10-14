Hisarcık'ta asfalt yama çalışması - Son Dakika

Hisarcık'ta asfalt yama çalışması
14.10.2020 11:31
Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Hisarcık-Emet karayolunda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Hisarcık-Emet karayolunda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Yetkililer, Hisarcık- Emet karayolunda oluşan çukurların kış gelmeden karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurup, silindir çekilerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA
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