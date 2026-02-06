Hisarcık\'ta Resim Yarışmasında Ödül

Kütahya'da düzenlenen 'Okulda Nezaket Hareketi' temalı resim yarışmasında il 3'üncüsü olan Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencisi Nermin Koç, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam tarafından ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen '43 Adım' projesi kapsamında bir resim yarışması düzenlendi. Atatürk İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Nermin Koç, yarışmada 3'üncü oldu. Koç'u makamında kabul eden Kaymakam Erkan Atam, elde ettiği başarıdan dolayı öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Kaymakam Atam, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek öğrenciye eğitim hayatında başarılar diledi. - KÜTAHYA