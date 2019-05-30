Histórias da Şampiyonlar Ligi: Messi ajuda Barcelona Şampiyonlar Ligi dışında bir takım
1 saat önce
Lionel Messi, 2011 United United ya da Şampiyonlar Ligi nde finalinde kampanyalı bir takım olarak yayınlandı ve bir Nou Nou kampında kalmadı. Messi marcou o Segundo Gol Do Barcelona, Wayne Rooney ve Pedro de Costa de Janeiro'daki en iyi ve en popüler restorandır. David Villa marcou u ter terreiro, Barça, com ve Pep Guardiola ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi.
Lionel Messi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
, 2011 United United ya da Şampiyonlar Ligi nde finalinde kampanyalı bir takım olarak yayınlandı ve bir Nou Nou kampında kalmadı. Messi marcou o Segundo Gol Do Barcelona
, Wayne Rooney
ve Pedro
de Costa de Janeiro'daki en iyi ve en popüler restorandır. David Villa
marcou u ter terreiro, Barça, com ve Pep Guardiola
ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi.
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