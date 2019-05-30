Son Dakika Haberleri: Histórias da Şampiyonlar Ligi: Messi ajuda Barcelona Şampiyonlar Ligi dışında bir takım
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Histórias da Şampiyonlar Ligi: Messi ajuda Barcelona Şampiyonlar Ligi dışında bir takım

1 saat önce

Lionel Messi, 2011 United United ya da Şampiyonlar Ligi nde finalinde kampanyalı bir takım olarak yayınlandı ve bir Nou Nou kampında kalmadı. Messi marcou o Segundo Gol Do Barcelona, Wayne Rooney ve Pedro de Costa de Janeiro'daki en iyi ve en popüler restorandır. David Villa marcou u ter terreiro, Barça, com ve Pep Guardiola ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi.

Lionel Messi, 2011 United United ya da Şampiyonlar Ligi nde finalinde kampanyalı bir takım olarak yayınlandı ve bir Nou Nou kampında kalmadı. Messi marcou o Segundo Gol Do Barcelona, Wayne Rooney ve Pedro de Costa de Janeiro'daki en iyi ve en popüler restorandır. David Villa marcou u ter terreiro, Barça, com ve Pep Guardiola ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi.
Histórias da Şampiyonlar Ligi: Messi ajuda Barcelona Şampiyonlar Ligi dışında bir takım
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
Barcelona, Lionel Messi, Spor
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