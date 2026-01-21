Hitit Üniversitesi'nden Yerli Yara Örtüsü - Son Dakika
Sağlık

Hitit Üniversitesi'nden Yerli Yara Örtüsü

21.01.2026 12:16
Hitit Üniversitesi, altın otu özünden geliştirilen yerli yara örtüsünün tescilini aldı.

Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yara örtüsünün gelecekte ticari bir ürün olarak endüstriye kazandırılması hedefleniyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, insan vücudunda çeşitli nedenlerle meydana gelen yaralanmaların tedavisinde kullanılmak üzere yara örtüsü geliştirmek amacıyla yaklaşık 4 yıl önce çalışma başlattı.

Uzun süren laboratuvar çalışmalarının ardından altın otu bitkisinin özünü kullanarak yara örtüsü geliştiren Gökmeşe, test aşamasının da tamamlanmasıyla patent ve marka tescil süreci için uğraştı.

Gökmeşe, Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini aldığı yara örtüsünün ticari bir ürüne dönüşmesini hedefliyor.

Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, AA muhabirine, Türkiye'de yara örtüsü üretiminin bulunmadığını, ürünlerin yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

İnsanların tarih boyu yaralarını iyileştirmek için otları kullandığını belirten Gökmeşe, "Günümüzde hala yeni nesil yara örtüsü çalışmalarında literatür ve patent çalışmalarında bitkilerin kullanıldığını görüyoruz. Biz de ihtisas projemiz kapsamında içerisinde altın otu bitkisinin özütü ve gümüş katkısıyla, antimikrobiyal özelliğiyle öne çıkan yeni nesil bir biyomedikal yara örtü malzemesi geliştirdik. Bu malzemenin karakterizasyon testleri yapıldı. Malzemenin nano boyutta olup olmadığı, gözeneklilik, ısı dayanımı ve antimikrobiyal aktivitesinin testleri yapıldı. İçinde kullandığımız altın otu bitkisi, malzemeyi öne çıkarıyor." dedi.

Benzerleri Türkiye'ye yurt dışından geliyor

Projenin geliştirme ve patent sürecinin 4 yıl sürdüğünü vurgulayan Gökmeşe, "Geliştirdiğimiz ürünün içeriği tamamen orijinal. Literatürde ve patentte bunun bir benzeri yok. Farklı bitki özütünü kullanarak çalışma yapanlar olmuştur ancak aynı polimer malzemelerle, aynı bitki ve aynı oranda katkılarla herhangi bir eş deney mevcut değil. Geliştirdiğimiz ürünün benzeri ülkemizde üretilmemektedir. Proje kapsamında yerli, biyomedikal bir ürün geliştirip pilot ölçekte AR-GE çalışmasını tamamladık." diye konuştu.

Gökmeşe, bu tür yara örtü malzemelerinin yurt dışından geldiğini dile getirerek, "Daha çok gümüş katkılı yara örtüsü türleri yurt dışından ülkemize gelerek çeşitli medikal firmalarla alıcılara ulaşmakta. Sağlık sektöründe kullanılmak üzere tasarladığımız yara örtü malzemesi, insanın olduğu her yerde kullanılabilir. Çünkü taşıması kolay, hafif ve gözenekli bir malzeme. Herkes için kolay taşınabilir bir üründür." bilgisini paylaştı.

Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğuna dikkati çeken Gökmeşe, yara örtüsü için AR-GE çalışmalarını tamamladıklarını, ürün geliştirme sürecinin bir şirket tarafından üstlenilerek endüstriye yeni bir yerli ürün kazandırılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Sağlık

