Hitit Üniversitesi radyosu "Hitit FM" yayın hayatına başladı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi radyosu "Hitit FM" yayın hayatına başladı

02.04.2022 16:23
Hitit Üniversitesi radyosu "Hitit FM" yayın hayatına başladı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu Hitit FM'in 100.5 MHz frekansında yayın hayatına başladığı bildirildi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu Hitit FM'in 100.5 MHz frekansında yayın hayatına başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, " Çorum'un en hit radyosu" sloganıyla yayına giren radyo için MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda açılış töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit FM'in karasal yayıncılığa başlamasının öğrencilerin uygulamalı eğitimi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Hitit FM'de önemli çalışmalar yapabileceğini, canlı yayın heyecanını yaşayacağını anlatan Öztürk, "Hitit FM, bizim gülen yüzümüz ve halkla kaynaşan sesimiz ve bize geri dönüşleri olacak. Öğrencilerimizin geleceğine dokunan radyo olarak, Hepimize hayırlı olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya ışık ise internetten yayın yapan radyo için uzun bir sürecin ardından karasal yayın lisansı alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018 Kasım ayında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 'Hitit FM' adıyla yeni radyomuzun lisans başvurusu yapılarak, karasal yayıncılığa geçmesi kaydıyla zorlu teknik altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Şu anda bütün teknik altyapısı tamamlanarak 'Türkiye'nin en hit radyosu' ve 'Çorum'un en hit radyosu' sloganıyla yayın hayatına başlayan Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM 100.5 frekansı üzerinden dinlenebilecektir."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç de konuşmalarında radyonun üniversiteye ve kente hayırlar getirmesini temenni etti.

Açıklamada, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hitit FM'de ilk canlı yayının Aşgın, Öztürk ve Erdinç ile yapıldığı aktarıldı.

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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi, Çorum, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi radyosu 'Hitit FM' yayın hayatına başladı - Son Dakika


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