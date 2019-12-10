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Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, AA'nın

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Öztürk, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Öztürk, "Yılın Fotoğrafları" oylamasının artık bir marka değere sahip olduğunu belirterek, "Sadece görselliği değil, içinde taşıdığı enerji, his, Anadolu irfanı, yaşanmışlıklar gibi her şeyi kucaklayan bir yönü olduğu için bu oylamayı, daha önce kamu diplomasisiyle uğraşmış bir kişi olarak çok kıymetli buluyorum." dedi.

Fotoğraf oylamasının Türkiye'de "Fotoğrafın Oscarı" olduğu değerlendirmesinde bulunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir fotoğraf karesi yaşanmışlıkları, hisleri, heyecanları, mutlulukları, bazen de maalesef hüzünleri anlatabilir. Anadolu Ajansının ülkemizi her yönüyle tanıtan bu çalışmasının kıymetini bilen bir kişi olarak, AA'da çalışan, bu fotoğrafları buralara taşıyan ve fotoğraflarla ülkemizi, derdimizi, bizleri dünyaya anlatan herkese teşekkür ederim."

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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