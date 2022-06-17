Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

17.06.2022 16:45
Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

15 Temmuz Spor Kompleksi'ndeki törende, fakülteleri ve yüksekokulları temsilen bazı öğrenciler konuşma yaptı, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, mezunlara hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin şimdiye dek üniversiteyi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Çiftçi, "Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Bundan sonra yeni bir telaş başlıyor, yeni bir işe girmek, güzel bir gelecek hazırlamak telaşına kapılacaklar. Allah hepsinin yardımcısı olsun." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de insanların hayatlarında sevinç, hüzün ya da umut dolu önemli anlar bulunduğunu, bu anların bir kısmının unutulduğunu, üniversite mezuniyet töreninin ise unutulmayan anlardan olduğunu ifade etti.

Hitit Üniversitesi olarak Çorum'a ve ülkeye katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeyi önemsediklerini dile getiren Öztürk, "Çorum'un, Hitit Üniversitesinin ve bölgemizin önünü açacak ciddi bir adım attık. Türkiye'de makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduk. Amacımız, girişimcilik ekosistemini tabana yayarak bir ürünün katma değerini, ihracattaki verimliliği, ithal ikamesi olmasını temin etmek." diye konuştu.

Yerlilik ve millilik bilinciyle ihtisaslaşma alanındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri öğrenci projelerinin sayısının her yıl arttığını belirten Öztürk, "Bu kapsamda son 2 yılda 57 proje hayata geçirildi. Bu çalışmaların sadece Çorum sanayisi için değil, ülkemiz için de önemli kazanımları olacağına inanıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

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