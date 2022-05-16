Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik "Budaközü Vadisi" - Son Dakika
Üye Girişi

Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik "Budaközü Vadisi"

16.05.2022 10:27
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik "Budaközü Vadisi"

Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Budaközü Vadisi, her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Budaközü Vadisi, her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vadi eşsiz bir güzelliğe büründü.

Tarih ve kültür turizmi meraklılarının uğrak noktalarından birisi olan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki, Hattuşa Milli Parkı sınırlarında yer alan Budaközü Vadisi yürüyüş parkuru ile özellikle doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadinin sahip olduğu doğal güzellik insanları adeta büyülüyor.

Seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye'deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösterilen UNESCO logo su taşımaya hak kazanan Hitit Yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor.

Hattuşa Antik kentinin hemen yan tarafında bulunan Budaközü Vadisi, 2020 yılında Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ortak projeyle doğa turizmine kazandırıldı.

Hattuşa'nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli taşıyan Budaközü Vadisi doğayla uyumlu tasarımıyla doğa turizminin yeni gözdesi oldu.

Profesyonel doğaseverlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayan Budaközü vadisi, doğaseverleri dünyanın ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklarda tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Budaközü vadisinin Hitit imparatorluğuna ev sahipliği yapan bir alan olduğunu söyledi.

Budaközü Vadisi'nin Hititlere başkentlik yapan Hattuşa'nın doğal güzelliklerini yansıttığını dile getiren Gözler, "Çorum Valiliği İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün vadinin turizme kazandırılması için iki etaptan oluşan proje hazırlandı. Projenin birinci etabı tamamlandı. Ören yerlerine bağlantıyı sağlayacak, tarih ve doğa turizminin iç içe olacağı projenin ikinci etabında ise çalışmalar devam ediyor" dedi.

Hattuşa Milli Parkı'nın 3 bin 500 yıl boyunca Hititlere ev sahiplipi başkentlik yapan Hattuşa başta olmak üzere içerisinde birçok önemli unsuru bulundurduğunu belirten Gözler, Budaközü vadisi gerek yaban hayatı, gerek sahip olduğu flora açısından ve gerekse su ekosistemi açısından önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Gözler, tarih ve doğa severleri Hattuşa ören yeri ve Budaközü vadisini gezmeye davet etti.

(Muhammed Muttalip Yalçın – İHA)

Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik Budaközü Vadisi
YORUMLAR
500
BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı Sakarya, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı Sakarya, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Turizm, Çorum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik 'Budaközü Vadisi' - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 Genç kadının darp edildiğini gören vatandaşlar olaya müdahale etti! Saldırgan engellendi
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
10:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
10:06 6 kişi SAT sorularını 3 bin dolara satmış
10:01 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi?
09:59 Kuzey Kore'de Covid-19'a karşı ordu devrede: Tedavinin halka hızla ulaşımını asker sağlayacak
09:58 BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hititlerin başkentinde her mevsim büyüleyen güzellik "Budaközü Vadisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement