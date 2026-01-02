Hız Sınırı Levhaları Sadeleşiyor - Son Dakika
Hız Sınırı Levhaları Sadeleşiyor

Hız Sınırı Levhaları Sadeleşiyor
02.01.2026 11:30
Bakan Uraloğlu, 58 bin 246 hız levhasının kaldırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için hayata geçirilen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen çalışmalar kapsamında trafik işaret levhalarının 'mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

68 BİN KİLOMETRELİK YOL AĞINDA YÜRÜTÜLEN TÜM ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Uraloğlu, "Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 adet levha kaldırıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, kaldırılan levhaların yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hız Sınırı Levhaları Sadeleşiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Hız Sınırı Levhaları Sadeleşiyor - Son Dakika
