Hizan'da bayramlaşma töreni - Son Dakika

Kaymakam Yelek, törene katılan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül ve Bedri Azbay'a plaket takdim etti.

Son günlerde vaka sayılarında artış başladığını bildiren Yelek, "Maske, mesafe ve hijyen konularına mutlaka uyalım. Sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlarımızdan temastan kaçınmalarını, kalabalığa karışmamalarını, bayramlaşmaları mümkün oldukça açık havalarda yapmalarını rica ediyorum." dedi.

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