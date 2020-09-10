Hizan'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen denetime katılan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, işyerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Yelek, uygulamanın amacının tüm iş yerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını artırmak olduğunu söyledi.

Denetime Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve ilgili kurum amirleri de katıldı.