Son Dakika Haberleri: Hizanlı Gençlerden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Hizanlı Gençlerden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

54 dakika önce

Hizan Gençlik Merkezi üyeleri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Hizan Gençlik Merkezi üyeleri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Hizan Gençlik Merkezi üyeleri bu çağrıya destek verdi.

"Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hizan Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri, kan bağışında bulundu.

Hizan Gençlik Merkezi yetkilisi Berrak Çağla Bulduk, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kan bağışı için çağrı yaptıklarını belirterek, "İlgili makamlarla görüştük. Herkes destek verdi. Bu destek sonucunda da ciddi rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığından da bağış aldık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:22 Kaynak: AA

Kınık, Türk Kızılayı, Hizan, Güncel
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