Hizbullah'tan Lübnan Hükümetine Uyarı

24.12.2025 22:42
Hizbullah, Lübnan hükümetini İsrail'in koşullarını reddetmeye ve işgale karşı direnmeye çağırdı.

Hizbullah, Lübnan hükümetine, ülkeye yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulunan İsrail'in "aşağılayıcı koşullarını" reddetme çağrısında bulundu.

Hizbullah'ın siyasi kanadı Direnişe Vefa Bloğundan yapılan açıklamada, 27 Kasım 2024'te duyurulan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in hala işgalini sürdürdüğü Lübnan topraklarından çekilmesinin hükümetin öncelikli meselesi olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Lübnan makamları kararlılıkla hareket ederek, düşmanın ordumuzu ve halkımızı aşağılamak ve egemenliğimize yönelik ihlalleri sürdürmek amacıyla dikte ettiği koşulları kabul etmemelidir." denildi.

İşgalin devam etmesi halinde Lübnanlıların buna karşı direnme hakkına sahip oldukları vurgulanana açıklamada, direnişin meşrulaştırmaya ihtiyacı olmayan bir hak olduğu ifade edildi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

