Son Dakika Haberleri: Hızını alamadı, çarptığı ineği havaya uçurdu
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Hızını alamadı, çarptığı ineği havaya uçurdu

48 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir araç, yol ortasında çarptığı ineği metrelerce havaya uçurdu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir araç, yol ortasında çarptığı ineği metrelerce havaya uçurdu. Kaza nedeni ile inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre olay, dün Kozluk ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ana yolda seyreden otomobil, hızını alamayarak yolda bulunan bir ineğe çarptı. Çarpma anı yol kenarında bulunan bir istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin ineğe çarpması ve hayvanın metrelerce yükseldikten sonra yere çakılması görülüyor. Olayın ardından inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi.
(Erkan Barlık/İHA)
Hızını alamadı, çarptığı ineği havaya uçurdu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Batman, Kozluk, Güncel
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