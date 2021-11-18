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Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! - Son Dakika

Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı!

18.11.2021 09:26

İstanbul'da akıl almaz bir kaza meydana geldi. Hızını alamayarak durağa çarpan otomobil, işe gitmek için bekleyen 2 kardeşten birinin ölümüne yol açtı. Kardeşlerden diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de iki kardeşi birbirinden ayıran korkunç bir kaza meydana geldi. Durağa dalan otomobilin çarpması sonucu kardeşlerden biri ölürken, diğeri hastaneye kaldırıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Saat 05.40 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünden Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı Ford markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda işe gitmek için otobüs bekleyen Fikret Ağırman ile kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın olduğu durağa daldı. Korkunç kazada Fikret Ağırman feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman ise yaralandı.

YARALI OLARAK KURTULDULAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman yaralı olarak kurtulurken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan kazadan sonra D-100 Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Olay yeri incelme ekiplerinin çalınması sonucunda Ağırman'ın cansın bedeni morga götürüldü.

Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü
Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü
Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü
Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü
Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı!

Fikret Ağırman, Otomobil, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! - Son Dakika


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