Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu

Polonya’da bir hemzemin geçitte yaşanan dikkatsizlik az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. bir scooter sürücüsü, hızla gelen trenin tam önünden geçerek karşıya atladı.

TREN AZ KALSIN ÇARPIYORDU

Şahsın ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, trenin ön kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, scooter sürücüsünün yoluna devam ettiği görüldü. Şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücünün yaptığı bu büyük sorumsuzluk, hemzemin geçitlerde kurallara uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.