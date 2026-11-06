Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika
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Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu

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Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu
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Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu
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Polonya'da bir kişinin kullandığı scooter ile hızla geçen trenin önünden geçerek ölümden döndüğü anlar trenin kamerasına yansıdı. Şahsın saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Polonya’da bir hemzemin geçitte yaşanan dikkatsizlik az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. bir scooter sürücüsü, hızla gelen trenin tam önünden geçerek karşıya atladı.

TREN AZ KALSIN ÇARPIYORDU

Şahsın ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, trenin ön kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, scooter sürücüsünün yoluna devam ettiği görüldü. Şans eseri yaralanmadan kurtulan sürücünün yaptığı bu büyük sorumsuzluk, hemzemin geçitlerde kurallara uymanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.

3. SayfaScooterPolonyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hızla gelen trenin önünden geçti, ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika
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