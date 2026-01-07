Hızla Geri Giden Kamyon 3 Araca Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hızla Geri Giden Kamyon 3 Araca Çarptı

Hızla Geri Giden Kamyon 3 Araca Çarptı
07.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de hafriyat kamyonu, geri gelerek 3 araca çarptı ve apartman bahçesine girdi, sürücü kaçtı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, hızla geri gelerek 3 araca çarpıp, apartmanın bahçesine girdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ise kamyonla kaçtı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ayvalı Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafriyat kamyonu, rampada henüz belirlenemeyen nedenle hızla geriye doğru hareket etti. Kamyon, önce caddedeki 3 araca, ardından 3 katlı 2 apartmanın bahçe duvarına çarpıp durdu. Apartmanın bahçe duvarı tamamen yıkılırken, bahçedeki ağaçlar da yıkıldı. Yaralananın olmadığı olayda, sürücü araçla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ve kamyon sürücüsünün kaçtığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Araçları zarar gören kişiler, sürücüden şikayetçi oldu.

Otomobili zarar gören Müzeyyen Soner, "Kamyon yukarı yoldan geri geri gelerek binaya giriyor. Aracı buradan sürüklüyor ve 2 tane sıfır aracı pert ediyor. Olaydan sonra ilk çıkan benim. Komşularım genelde gürültüye değil de benim çığlıklarıma çıktılar. Çok üzgünüz. Keşke kaçmamış olsaydı. Yani kaza ama yani kaza demeyi de çok doğru bulmuyorum. Biraz da sorumluluk, madde etkisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü freni patlamış olsaydı, tekrar hareket edip o hızla kaçabileceğini düşünmüyorum. 30-40 kamyon geçiyordu buradan, olaydan haberdar olan kamyoncu arkadaşların bir tanesi bile geçmedi. Her ne kadar zararımız karşılanacak da olsa çok üzüntü verici bir olay. Arabalarımızla bizim duygusal bir bağımız da var. Allah'tan cana gelmedi" dedi.

'DEPREM OLDU ZANNETTİM'

Caddede yaşayan Cemile Ensonra ise "Ben deprem oldu zannettim. Kalktım baktım kamyon var. Bağırdık çağırdık ama gaza bastı kaçtı. Sonra komşular çıktı ama kimse kalmadı. Çok korktum, kendime gelemedim" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Kerem Soner ise "Arabam zarar gördü. Komşunun daha dün bayiden çıkardığı sıfır aracı zarar gördü. Bir de annemin yine sıfır yaklaşık 5 bin kilometredeki kendi aracı zarar gördü. Hala kamyonun plakasını arıyoruz ama bulamıyoruz. Hafriyat kamyonu çarpmış, zaten yüklü şekilde de binamıza kadar da girmiş. Kimseyi bulamıyoruz. Bizim yaklaşık 3 milyon lira kadar zararımız var. Bina zararını saymıyorum. Maalesef arabadan inmiş. 2 dakika yaklaşık burada kalmış, sonra da kaçmış. Hepimizin kaskosu, sigortası var ama değer kaybı vesaire, uzun bir süreç. Onlarla uğraşmak da gerekiyor. Belediyeye ait değil, taşeron firma onu biliyoruz ama hangi firma olduğunu bilmiyoruz. Arabam hatasızdı, benim arabamı da mahvetti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızla Geri Giden Kamyon 3 Araca Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:15:37. #7.11#
SON DAKİKA: Hızla Geri Giden Kamyon 3 Araca Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.