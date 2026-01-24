Hızlı Kamyon Şoförü Yakalandı - Son Dakika
Hızlı Kamyon Şoförü Yakalandı

24.01.2026 18:16
Kütahya'da yaya geçidinde kadın yaya tehlike atlattı, kamyon şoförü yakalandı. Trafik kültürü vurgusu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyon şoförünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yaya geçidini kullanmaya çalışan bir kadının, sol şeritten hızla gelen kamyonun çarpmasından son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntülere yer verdi.

Paylaşılan videonun devamında, şoförün polis ekiplerince yakalanarak, hakkında işlem yapıldığı görüldü.

Yerlikaya, "Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu. Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin hedeflerine de değinen Yerlikaya, amaçlarının sürücülere yalnızca kuralları ezberletmek değil, doğruyu yanlıştan ayırt eden bir trafik bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Trafik cezası riskli davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları bu davranışın tekrarını azaltır, ancak trafik kültürü doğru davranışı kalıcı hale getirir. Ceza, anlık, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.