Hizmet-İş Sendikası 48. Yılında Güçlenerek Devam Ediyor
Hizmet-İş Sendikası 48. Yılında Güçlenerek Devam Ediyor

Hizmet-İş Sendikası 48. Yılında Güçlenerek Devam Ediyor
24.01.2026 23:16
Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın 48 yıllık mücadelesini ve çalışmalarını vurguladı.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikanın 48 yıllık mücadelesini, ilk kurulduğu günden bu yana ilke ve prensiplerinden taviz vermeden sürdürdüğünü belirterek, "Aynı istikamette ama daha güçlü adımlarla yürümeye devam ediyoruz." dedi.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının kuruluşunun 48. yıl dönümü dolayısıyla Çankaya'daki bir otelde düzenlenen programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile sendika yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Sendikanın çalışmalarıyla ilgili kısa film gösteriminin ardından açılış konuşması yapan Genel Başkan Arslan, "Hizmet-İş Sendikası 48 yıllık tarihi mücadelesinde, ilk kurulduğu andan itibaren ortaya koyduğu ilkelerinden, prensiplerinden, felsefi duruşundan, emeğe ve emekçiye bakış açısıyla ortaya koyduğu değerlerden vazgeçmeden aynı istikamette ama daha güçlü adımlarla yürümeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Arslan, Hizmet-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızın ilan ettiği istatistiklere göre 276 bin üyesiyle, bugünkü rakamlarında ise 278 bine ulaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olmanın sorumluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası sendikal faaliyetlere de değinen Arslan, Hizmet-İş'in 49 ülkeden 56 sendikanın yer aldığı uluslararası yapılarla işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Arslan, çevre çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, yanan ormanları fidanlarla buluşturmak üzere başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 376 bin fidan dikildiğini, bu çalışma için yaklaşık 20 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Afet çalışmalarına da değinen Arslan, HAK-İŞ bünyesinde oluşturulan afet komitesi ve arama kurtarma timlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk sahaya ulaşan ekipler arasında yer aldığını ve deprem bölgesine maddi destek sağladıklarını ifade etti.

"Tarihi bir sorumluluğumuz var"

Arslan, HAK-İŞ olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini ülke ve bölge için barış, kardeşlik ve adalet hedefi doğrultusunda desteklediklerini, bu kapsamda görüşlerini TBMM'de ilgili komisyonda dile getirdiklerini söyledi.

Arslan, şöyle devam etti:

"Filistin konusu HAK-İŞ'in ve sendikamızın kuruluşundan bu tarafa en önemli temel mücadele alanlardan bir tanesidir. Filistin ile ilgili üç ana konuda ısrar ediyoruz ve bunu savunmaya devam ediyoruz. Bizi Filistin'e bağlayan üç tane temel konu var. Birincisi, tarihi bir sorumluluğumuz var. Dört asırda bu topraklarda birlikte çalıştığımız kardeşlerimizle beraber bu dört asırlık tarihi mücadelenin bize yüklediği sorumluluklar var. Onlardan ayrı olamayacağımızı ve yaşadıklarına susmayacağımızı tarihi bir sorumluluk olarak üzerimizde hissediyoruz. Bunun için Filistin bizim için temel bir mücadele alanı.

İkincisi, Rabb'imizin Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi, etrafını mübarek kıldığı, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mübarek topraklar. İnancımız gereği bu topraklara sırtımızı dönemeyiz. İnancımızın ve değerlerimizin gereği kardeşlerimizle birlikte mücadele etme zorunluluğumuz var. Üçüncüsü, konfederasyonumuz ve sendikamız, aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olarak, bir barış örgütü olarak, aynı zamanda dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumların ve mağdurların yanında olma sorumluluğumuzun gereği olarak Filistin'e sırtımızı dönemeyiz."

Arslan, ayrıca bu kapsamda yürütülen kampanyalarla yaklaşık 1 milyon 200 bin dolarlık yardım toplandığını belirtti.

Yerel seçimler sonrası yaşanan sendikal baskılara da değinen Arslan, 2024 yerel seçimleri sonrasında DEM Parti'li ve CHP'li belediyeler tarafından üyelerine yönelik tehdit ve baskılarla yaklaşık 100 bin üyenin sendikadan koparıldığını, 10 bine yakın üyenin de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ifade etti.

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası 48. Yılında Güçlenerek Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası 48. Yılında Güçlenerek Devam Ediyor - Son Dakika
