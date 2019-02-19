Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikası, Emet Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

Hizmet-İş Sendikası, Emet Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan ve taşerondan yeni kadroya geçen işçiler sözleşme imzaladı.

Hizmet-İş Sendikası, Emet Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan ve taşerondan yeni kadroya geçen işçiler sözleşme imzaladı.

Belediye Başkanı Mustafa Koca taşerondan yeni kadroya geçen işçilere yüzde 30 zam yapmıştı. 70 taşeron işçi için Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın makamında imza töreni düzenlendi. Törende Hizmet-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen'le Belediye İşçileri arasında imzalar atıldı.

Sözleme ile, taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşları Şubat ayının 15'inden itibaren geçerli olacağı açıklandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Yaşam
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