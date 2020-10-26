Sektörel güven endeksleri ekimde arttı

Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4, perakende ticarette yüzde 1,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74,9 iken, ekimde yüzde 6,4 artarak 79,7'ye yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8 artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7,2 artışla 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 4,3 artarak 87,4'e yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,7 artışla 95'e ulaştı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 107,5'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,7 yükselerek 90,9'a çıktı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi eylülde 83,3 iken bu ay yüzde 0,6 artarak 83,8'e yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 69,8'e düştü. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ekimde girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" eylülde yüzde 39,3 iken ekimde yüzde 42,4, "talep yetersizliği" eylülde yüzde 32,8 iken ekimde yüzde 30,2 ve "diğer faktörler" eylülde yüzde 17 iken ekimde yüzde 16,2 oldu.