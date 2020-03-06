Hizmetçiler başlıyor! 'Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil...' - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hizmetçiler başlıyor! 'Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil...' - Son Dakika Magazin

Hizmetçiler başlıyor! 'Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil...'

6 saat önce

Deniz Baysal'ın canlandırdığı Ela'nın gerçeğin peşine düşmesiyle Cennet Konakları'ndaki gizemlerin bir bir ortaya çıkacağı heyecan dolu bir hikaye sunan Hizmetçiler'in, ilk bölümü bu cumartesi Kanal D'de seyircisiyle buluşuyor.

Hizmetçiler başlıyor! 'Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil...', System.String[]

Deniz Baysal'ın canlandırdığı Ela'nın gerçeğin peşine düşmesiyle Cennet Konakları'ndaki gizemlerin bir bir ortaya çıkacağı heyecan dolu bir hikaye sunan Hizmetçiler'in, ilk bölümü bu cumartesi Kanal D'de seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden farklı karakterlerin zengin ya da fakir fark etmeksizin; sırlarına, kadın dayanışmasına, eğlencelerine, hüzünlerine, hayallerine, umutlarına ama en çok da yaşam mücadelelerine dokunan dizi hikayesiyle günümüz gerçekliklerine göz kırpıyor...


Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Hizmetçiler'in başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaryosu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen'in kaleminden çıkıyor.

Deniz Baysal, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:30 
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