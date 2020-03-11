HKMO başkanlığına Okan Hançer seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HKMO başkanlığına Okan Hançer seçildi - Son Dakika

HKMO başkanlığına Okan Hançer seçildi

6 saat önce

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKM) Antalya Şubesi 15. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

HKMO başkanlığına Okan Hançer seçildi, System.String[]

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKM) Antalya Şubesi 15. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde başkanlığa, Okan Hançer seçildi.


15. Dönem Şube Yönetim Kurulu ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkez delegasyon seçimleri Antalya şube binasında gerçekleştirildi. Şube Genel Kurulunda divan başkanlığına Orkun Karataş, Divan Üyeliklerine Tahsin Özcan ve Alper Özgür seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 14.Dönem Şube Başkanı Ufuk Aydın, açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü, Funda Aydın Seymen, İl Kadastro Müdürü ve HKMO Onur Kurulu Üyesi, Mahmut Gültekin, konuşmalarının ardından, şube eski başkanlarından İlhami Okudan ve Ömer Döndürür ve yönetim kurulu adaylarından Sezin Kamalak söz aldı. Son olarak 15.Dönem Başkan adayı Okan Hançer konuşmasını tamamladı.


Divana sunulan aday listeleri genel kurul tarafından kabul edilerek işleme konuldu. HKMO Genel Merkez Genel Kuruluna taşınacak önergelerin üzerine konuşmalar ve oylamaların ardından genel kurul oturumu tamamlandı.


Genel kurulda, 640 adet üyenin iradesi ile oluşan ortak tek liste ile girilerek seçimler tamamlandı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube 15.Dönem Başkanı seçilen Okan Hançer, "Toprağa bağlı her yatırımın temelinde Harita Mühendislerinin olduğunu bu nedenle mesleğimizi gayrimenkul sektöründe hak ettiği yere taşımak ve yaşadığımız kentin planlı olarak kalkınmasına katkı koymak, Antalya'mıza değer katmak amacıyla tüm üyelerimizle birlikte çalışıp üretmek için göreve talip olduk. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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