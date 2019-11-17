Son Dakika Haberleri: "HMK Uygulamaları ve İstinaf" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı
Son Dakika Güncel 'HMK Uygulamaları ve İstinaf' konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı - Son Dakika

"HMK Uygulamaları ve İstinaf" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı

6 saat önce

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde "HMK Uygulamaları ve İstinaf" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde "HMK Uygulamaları ve İstinaf" konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.


Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatların katıldığı meslek içi eğitim seminerinde 130 avukata "HMK Uygulamaları ve İstinaf" eğitimi verildi.


Baro Başkanı Aktürk, "Baromuzun ev sahipliğinde HMK Uygulamaları ve İstinaf konulu meslek içi eğitim seminerimizi yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Meslek içi eğitim seminerimizde 130 meslektaşımıza eğitim verdik. Güzel sunumları ve paylaştıkları kıymetli bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Rüstem Kadri Septioğlu'na, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Kavasoğlu'na teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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