Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor - Son Dakika

Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor

20.11.2020 15:01

Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde mezun olduktan sonra atanamayan Adviye Kırık örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncak sanatı olan 'Amigurumi' sayesinde satış yaparak evine destek oluyor.

Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde mezun olduktan sonra atanamayan Adviye Kırık örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncak sanatı olan 'Amigurumi' sayesinde satış yaparak evine destek oluyor.

İlçeye bağlı Kalaycılar Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Adviye Kırık Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Öğretmen olabilmek için girdiği sınavlara rağmen atanamayan Kırık, hobi olarak dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen amigurumi yapmaya başladı. Hem bir eğitimci hem de anne olarak çocukları için kaliteli ipler kullanarak yaptığı oyuncakları sosyal medya hesabında paylaşan Kırık, farklı türde oyuncak için sipariş aldı. Taleplerin artması üzerine kolları sıvayan Kırık, eltisinin yardımıyla hem sosyal olarak kendisini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Adviye Kırık, oyuncakları ilk önce çocukları için denediğini belirtti.

Talep gelmeye başlayınca çalışmaya başladığını ifade eden Kırık, "Hoşuma gidiyordu. Çeşitli videolar izledim internetten. Baktım yapabiliyorum. Talep gelmeye başlayınca eltim de sağ olsun destek oldu. Bu şekilde yapmaya başladık. Çeşitli siparişler almaya başladık. İnternet üzerinden satış yapmaya başladık" diye konuştu.

Kolay olduğu için işe anahtarlıklarla başladığını söyleyen Kırık, "İlk önce anahtarlıklar yapmaya başladım. Yani daha kolaydı ve daha kolay satılıyordu. Sonra bebekler denedik. Daha sonra tariflerini kendim çıkartmaya başladım. Müşteri şu boyda olsun diyor, o boyda ayarlayabiliyorum. Tavşan var, tilki var, panda var, sincap, fil ne isterlerse hepsini çalışabiliyoruz" dedi.

Küçüklüğünden beri örgü örmeyi sevdiğini belirten Kırık, talebe göre keçeden de anahtarlık ve kapı süsü gibi çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kırık, oyuncaklar için pamuklu, genellikle çocukların sağlığına zararı olmayan ipler tercih ettiklerini dile getirerek, "İnternet üzerinden alıyorum ipleri. Buralarda bulamıyorum. Kilitli gözler, boncuk elyaf, kaliteli elyaf kullanıyoruz ki, yıkanabilmesi için. Plastik oyuncaklar yerine sağlık açısından pamuklu iplerle örülmüş yıkanabilir oyuncakları tercih etmelerini isterim ailelerden. Özellikle ben kendi çocuklarım için, bir eğitimci olarak bu tarz oyuncakları tercih ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Emeğe ve malzemeye göre fiyatlarda değişiklik olduğunu kaydeden Kırık, oyuncakların 10 ile 150 TL arasında olduğunu ifade etti.

Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor

Karabük, Oyuncak, Yenice, Mezun, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor - Son Dakika


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