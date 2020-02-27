'Hocalı Soykırımı' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hocalı Soykırımı' anlatıldı - Son Dakika

'Hocalı Soykırımı' anlatıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana gelen soykırımın 28. yıldönümü sebebiyle "Hocalı Soykırımı" konferansı düzenledi.

'Hocalı Soykırımı' anlatıldı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana gelen soykırımın 28. yıldönümü sebebiyle "Hocalı Soykırımı" konferansı düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi, 28 yıl önce 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı dolayısıyla bir konferans düzenledi. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen Hocalı Soykırımı Konferansı'na Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. TEV Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Sedat Serdaroğlu burada yaptığı sunumda Hocalı'nın bugün işgal altında olan Azerbaycan toprağı olduğuna dikkati çekti. Serdaroğlu, "1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı'da tarihin gördüğü en acımasız zulümlerinden bir tanesi gerçekleşmiştir. Hocalı Soykırımı olarak ifade ettiğimiz bu vahim hadisede resmi kayıtlara göre 613 kişi, gayri resmi kayıtlara göre 1300 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.


"Azerbaycan ile tek milletiz, iki devletiz"


28 yıl önce Hocalı'da gerçekleşen soykırımı, Azerbaycan vatandaşlarına yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve işkenceleri anlatan Serdaroğlu konuşmasını şöyle devam ettirdi; "Biz Türk çocuklarıyız. Azerbaycan Türkleri de tıpkı bizim gibi Oğuz Türklerinden gelmişlerdir. Türklük çok büyük bir çınardır ve bizler de bu çınarın bir dalıyız. Biz Azerbaycan ile tek milletiz, iki devletiz. Onlarla tek yüreğiz" ifadelerini kullandı. Program lise öğrencisi Ece Ertuğrul'un Hocalı adlı şiiri okumasıyla devam etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Tarih Öğretmeni Sedat Serdaroğlu'na plaket takdim etti. - DENİZLİ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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