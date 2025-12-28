Japonya\'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde, telesiyejde yaşanan kazada 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

KORKULUĞU DA YOKMUŞ!

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, çocuğun kolunun, kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejde sıkıştığını açıkladı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, çocuğun kazaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.