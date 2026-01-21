Hol Kampı'nda DEAŞ Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
Hol Kampı'nda DEAŞ Soruşturması Devam Ediyor

21.01.2026 15:43
Suriye, Hol Kampı ve YPG/SDG'den alınan hapishaneleri yasaklı güvenlik bölgesi ilan etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke kırsalındaki Hol Kampı ve terör örgütü YPG/SDG'den alınan hapishanelerin "yasaklı güvenlik bölgesi" olduğunu ve bu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hol Kampı ile YPG/SDG'den alınan hapishanelerin bulunduğu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarını arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hol Kampı ile söz konusu hapishanelerde güvenliğin sağlanması için YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılarla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle, bu bölgelere yaklaşmak kesinlikle yasaktır, yasal sorumluluk ve kovuşturmaya tabidir." ifadeleri kullanıldı.

-? ?Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG/SDG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

