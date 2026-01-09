Hollanda'da Azınlık Hükümeti Anlaşması

Hollanda'da Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaştı.

Üç parti tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan D66 lideri Rob Jetten, D66, CDA ve VVD'den oluşan bir azınlık hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Jetten, yeni kabine ve koalisyon ekibini yoğun bir çalışma sürecinin beklediğinin farkında olduklarını belirterek politika ve içerik başlıklarında ilerleme kaydedildiğini, bu nedenle süreci yönetebileceklerine inandıklarını ifade etti.

Azınlık hükümetinin kolay bir model olmadığını vurgulayan Jetten, bu sürecin nasıl işleyeceğine dair detayların diğer parti liderleriyle yapılacak görüşmelerde paylaşacaklarını dile getirdi.

CDA lideri Henri Bontenbal, ülkede yeni bir siyasi gerçekliğin ortaya çıktığını belirterek yeni bir siyasi kültüre geçilmesinin olumlu olacağını dile getirdi.

Bontenbal, gelecekte azınlık hükümetlerine daha sık alışılması gerekebileceğine işaret etti.

VVD lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius de aşırı sağcı JA21 partisinin koalisyonda yer almasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini, bu durumdan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Bu nedenle gelecek yıl yeniden seçimlere gidilecek." paylaşımını yaptı.

Üç parti, ülkede 29 Ekim 2025'te yapılan erken genel seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde toplam 66 sandalye elde etmişti. Hollanda'da koalisyon hükümeti kurabilmek için meclisteki 150 sandalyenin en az 76'sına sahip olunması gerekiyor.

Kurulacak azınlık hükümetinin, her yasa tasarısı için muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Hollanda'da azınlık hükümetlerinin nadir görüldüğüne dikkati çeken siyasi uzmanlar, bu yapının karar alma süreçlerini zorlaştırabileceğini ancak uzlaşmaya dayalı siyaset için yeni bir zemin oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Seçimde en fazla oyu olan D66'nın lideri Jetten'in ilk tercihi VVD, CDA ve seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) partilerinden oluşan merkezci bir hükümet olmuştu.

Yeşilgöz-Zegerius ise seçim kampanyasında dile getirdiği gibi PvdA-Groen Links partisi ile aynı hükümette bulunmak istemediğini aşırı sağcı parti JA21'e sıcak baktığını söylemişti.

Hiçbir büyük parti, Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı PVV'nin koalisyon hükümetinde bulunmasını istememişti.

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024'te kurulan dörtlü aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Wilders'in partisinin çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran 2025'te düşmüştü.

Erken seçim kararı alınan Hollanda'da 29 Ekim 2025'te yapılan seçimde D66 en fazla oyu alarak birinci parti olmuştu.