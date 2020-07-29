Hollanda'da bir ilk - Son Dakika

Türk-İslam kültür değerlerini Hollandaca'ya tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, yeni bir eser daha yayınladı. Sarı Saltuk ve düşüncelerinin tanıtılmasını hedefleyen eser "Sari Saltuk: Soefi, monnik, priester of rolmodel voor dialoog?" başlığıyla Hollandaca olarak okuyucuya sunuldu.

Kitap, daha önce Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran, Evliya Çelebi, Nasrettin Hoca, Piri Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi tanınmış düşünürlerle ilgili eserleri de Hollandaca kaleme alan Abulwahid van Bommel tarafından hazırlandı. Eser, Sarı Saltuk biyografisi başta olmak üzere Sarı Saltuk ile ilgili menkibeleri içine alan Saltukname'den örneklerden hareketle 21'inci yüzyılda Sarı Saltuk'un mesajı üzerinde yoğunlaşıyor. Hollandaca yayınlanan kitap 17 bölümden oluşuyor. Saltuknamede 'Türbe ve makamları', '13'üncü Yüzyılda Anadolu ve Rumeli'nin çok kültürlü ve çok dinli yapısı', 'Anadolu ve Balkanlar'da Yesevi dervişleri', 'Sarı Saltuk Mekadonya'da', 'İbn Battüta-Evliya Çelebi-Ebu Su'ud Efendi', 'Sarı Saltuk'un mesajı' ve 'Sarı Saltuk'un mirası nedir' gibi başlıklar kitabın içeriğini oluşturuyor.

Kitabın giriş bölümünde Hollanda'da Türkçe kursları tartışmasından hareketle dünya dilinin konuşulması, yani Hoca Ahmed Yesevi, Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk dilinin önemine dikkat çekiliyor. Giriş bölümünde ayrıca Sarı Saltuk ile ilgili günümüzde yapılan çalışmalar ile Prof. Dr. Musa Taşdelen ve Musa Serdar Çelebi'nin kısa değerlendirmeleri yer alıyor.

Sarı Saltuk kitabı, öncelikle Hollanda'da yetişen Türk gençleri olmak üzere tasavvufa ilgi duyan Hollandalılara hitap ediyor. Kitap, önceki yıllarda Dede Efendi, Evliya Çelebi, Ahi Evran, Mesnevi, Konya Kriterleri, Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Farabi gibi kitapları Hollandaca olarak yayınlayan Türkevi Yayınları arasında piyasaya çıktı.

SARI SALTUK KİMDİR?

Sarı Saltuk Baba, Hoca Ahmed Yesevi'den aldığı mesajla Anadolu ve özellikle Balkanlar'da 'adalet savaşçısı' olarak biliniyor. Sarı Saltuk, bir Müslümanlığın çok kültürlü, çok dinli ve çok uluslu topluluklarda yaşanabileceğinin en güzel örneğini teşkil ediyor. Sarı Saltuk, din savaşlarının hakim olduğu 13'üncü yüzyılda yaşadı. Özellikle İncil'e olan hakimiyeti ve bilgisiyle kilise ve manastırlara rahatça girip, Hristiyan din bilginleriyle tartışabiliyor ve ahaliyi İslam'a davet ediyordu. Evliya Çelebi'ye göre Türkistan'ın Piri Hoca Ahmed Yesevi'nin görevlendirmesiyle Anadolu'ya Hacı Bektaş Veli'ye geldi Sarı Saltuk. Daha sonra Hacı Bektaş Veli tarafından Balkanlar'a gönderilen Sarı Saltuk, Kırım başta olmak üzere, Rusya'nın bazı bölgeleri, Polonya ve Balkanlar'ı dolaşıp, Danimarka'da da bir müddet yaşadı.

(Çiğdem Şirin/İHA)