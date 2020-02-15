Hollanda'da bombalı mektuplarla ilgili ilk ipucu elde edildi, ihbarda bulunanlara 15 bin euro ödül... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da bombalı mektuplarla ilgili ilk ipucu elde edildi, ihbarda bulunanlara 15 bin euro ödül... - Son Dakika Dünya

Hollanda'da bombalı mektuplarla ilgili ilk ipucu elde edildi, ihbarda bulunanlara 15 bin euro ödül...

6 saat önce

Polis, geçen aydan bu yana birçok şirkete gönderilen bombalı mektupların Delft kentindeki hediyelik eşya mağazalarında satılan kağıt torbalara yerleştirildiğini tespit etti.

Hollanda'da bombalı mektuplarla ilgili ilk ipucu elde edildi, ihbarda bulunanlara 15 bin euro ödül..., System.String[]

Hollanda'da geçen aydan bu yana birçok şirkete gönderilen bombalı mektuplarla ilgili ilgili ilk ipucu elde edildi.

Polise göre, patlayıcılar, Delft kentindeki hediyelik eşya mağazalarında satılan kağıt torbalar içine yerleştiriliyor.

Bombalı zarfları gönderen kişinin yakalanmasına yardımcı olanlara 15 bin euro ikramiye verileceği açıklandı.

Son olarak Amsterdam'daki ING ve ABN Amro bankaları ile Kerkrade'deki Ricoh şirketinde meydana gelen patlamaların ardından, Hollanda polisi, bombalı zarflarla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Polis, bir çoğu patlamayan bombalı zarflarla ilgili, üretildiği ve satıldığı yerler, kullanılan kağıdın türü gibi ayrıntıları inceledi.

Yapılan ataştırma sonunda, patlayıcıların, üzerinde Delft kentine ait manzaraların yer aldığı kağıt torbalara yerleştirildiği belirlendi. Hollanda polisi, bu torbaların izini sürdü.

Yaklaşık 9x10 cm boyutundaki kağıt torbaların, Delf'teki hediyelik eşya mağazalarında satıldığı tespit edildi.





Delft kentindeki hediyelik eşya mağazalarını yakın takibe alan polis, son günlerde hediyelik eşya almadan sadece bu kağıt torbaları isteyen ya da dikkat çekici boyutta sipariş veren müşterileri araştırıyor.

Amsterdam Emniyet Müdürü Olşver Dutilh, de Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamda, patlayıcıların konduğu kağıt torbaların nerede satıldığının belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Dutilh, bu ilk ciddi ipucundan yola çıkarak, zanlı ya da zanlılara ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı da, bombalı zarfları gönderen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaklara 15 bin euro ikramiye verileceğini açıkladı.

Ocak ayından bu yana altısı Amsterdam'da olmak üzere, Rotterdam, Utrecht, Maastricht ve Kerkrade kentlerindeki çok sayıda şirkete bombalı mektuplar gönderildi.

Amsterdam, Hollanda, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:10 
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