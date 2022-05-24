Hollanda'da Esed rejimi milisi yakalandı - Son Dakika
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Hollanda'da Esed rejimi milisi yakalandı

24.05.2022 15:49
Hollanda'da Esed rejimi milisi yakalandı

Hollanda polisi, 2020'de Esed rejimi adına savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği şüphesiyle 34 yaşındaki bir Suriyelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda polisi, 2020'de Esed rejimi adına savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği şüphesiyle 34 yaşındaki bir Suriyelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Almanya sınırındaki Kerkrade kasabasında yaşayan bir Suriyelinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin, Ocak 2013'te rejim ve Rusya destekli Liva Kudüs örgütü milislerine katıldığı ve birçok sivilin işkence görmesine neden olduğu kaydedildi.

Savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacak Suriyelinin, cuma günü Lahey kentindeki mahkemede hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Hollanda'ya 2020'de gelerek iltica başvurusu yapan 34 yaşındaki Suriyelinin, Esed rejimi adına Suriyeli sivilleri yakalayarak hapse attığı ve işkence yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Halep'teki El Nayrab kampında doğduğu belirtilen Suriyelinin, bir sivilin yakalanarak El Nayrab kampında işkence görmesi ve sonrasında rejime ait bir hapishaneye gönderilmesinde doğrudan sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hollanda basınındaki haberlerde, ülkede ilk defa Esed rejimi yanlısı birisinin yargılanacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Almanya, Savaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

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