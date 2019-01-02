Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Fetö Operasyonu

Hollanda'da Fetö Operasyonu

1 saat önce

Hollanda'da Rotterdam Başsavcılığı, 2 gün önce tutuklanan terör zanlısının Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) bağlı "Akyazılı" isimli yurtta kaldığı tespit edilerek yurda baskın yapıldığını bildirdi.

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Hollanda'da Rotterdam Başsavcılığı, 2 gün önce tutuklanan terör zanlısının Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) bağlı "Akyazılı" isimli yurtta kaldığı tespit edilerek yurda baskın yapıldığını bildirdi.

Rotterdam Başsavcılığı, 31 Aralık gecesi tutuklanan 24 yaşındaki terör zanlısının bir yıldır FETÖ'ye bağlı "Akyazılı Vakfı" tarafından işletilen bir öğrenci yurdunda kaldığının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, terör şüphelisinin eş zamanlı olarak bulunduğu tespit edilen meskenlerde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Önümüzdeki günlerde Hollanda İstihbarat Birimleri tarafından sorgulanacağı ifade edilen terör şüphelisinin, Batı Rotterdam'da bir ilaç firmasında idari bir işlem için test yaptığı sırada Terörle Mücadele Polisleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Sağlık şirketi, şüphelinin, akıllı ve sakin bir genç olup elektrikle ilgili bir bölümde okuduğunu ve ara sıra şirketlerine gelip dışarıdan destek sağladığını yapılan operasyonun kendilerini dehşete düşürdüğünü açıkladı.

Rotterdam Başsavcılığı basına yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin hazırladığı raporda vakfın Fetullah Gülen grubu ile yakından ilişki içerisinde olduğunu beyan etti.

Şüphelinin uzun süredir teknik takip altında olduğu, elde edilen veriler doğrultusunda bazı yerlere ait krokiler ve eylem planları bulunduğu belirtildi. - ROTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Başsavcı, Hollanda, 3. Sayfa
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