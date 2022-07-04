Hollanda'da hükümetin iklim politikalarını protesto eden çiftçilerden yol kapama eylemi

Hollanda'da farklı şehirlerden pek çok çiftçi, hükümetin iklim politikalarını protesto için ülkedeki gıda dağıtım merkezleri, posta dağıtım merkezleri, köprüler, limanlar ve havalimanlarına giden otoyolları kapatarak ülke çapında eylem yaptı.

Hollanda Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin yolları kapatmaya yönelik eylemleri sebebiyle ekstra önlem alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin birçok yerinde eylemlerin devam ettiğine değinilirken özellikle A37 ve A67 otoyollarında ciddi yoğunluklar oluştuğu belirtildi.

Zincir marketlerin gıda tedariki durdu

Hükümetin iklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki zincir marketlerinin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapattı.

Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki yaklaşık 20 gıda dağıtım merkezinin girişini kapatan çiftçiler, hükümetten azot politikalarını gözden geçirmesini talep etti.

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, çevrim içi siparişlerin iptal edildiğini ve gün içinde tedariklerin ciddi oranda aksayacağını açıkladı.

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), yazılı açıklamasında, protestoların ve blokajların kabul edilemez olduğunu belirterek, çiftçilerden eylemlerine son vermelerini istedi.

Gıda tedarik zincirinin kopması ve gerekeli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağına dikkat çeken CBL, blokajların milyonlarca avro zarara sebep olacağını hatırlattı.

CBL gıda firmalarının, çiftçiler ile hükümet arasındaki anlaşmazlığın bir parçası olmadığını ifade ederek, taraflara müzakere çağrısında bulundu.

Havalimanı ve limanlarda protestolar

Yerel medyada çıkan haberlerde balıkçıların da protestoya destek için Den Helder, Ijmuiden ve Lauwersoog limanlarını gemi seferlerine kapattığı aktarıldı.

Limanlardaki protestolarda uzun sürmezken Schiphol, Eindhoven ve Rotterdam havaalanlarına ulaşımı engelleyecek herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı ifade edildi.

Haberlerde, birçok yolcunun önceki günden havalimanı yakınlarındaki otellere yerleştiği ve yolların kapanması endişesiyle erken saatlerde havalimanlarına giderek yoğunluğa sebep olduğu aktarıldı.

Polisten para cezası

Hollanda polisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gerekli önemlerin alınarak traktörlerin otobanlara girişlerinin yasaklandığını belirtti.

Polis paylaşımında, plakası bulunmayan traktörlere para cezası verileceği ve sürücü belgesini göstermeyi reddeden traktör sürücülerinin gözaltına alınacağı uyarısında bulundu.

Polis dün yaptığı açıklamada, evden çalışılması ve havalimanlarına sadece trenle gelinmesi tavsiyesinde bulunurken acil durumlarda emniyet şeridinin kullanılması gerektiği bildirilmişti.

Polisin açıklamasında gerekmesi durumunda Savunma Bakanlığından destek alınacağı kaydedilmişti.

Hükümet, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) eski milletvekili Johan Remkes'in çiftçiler ve hükümet arasında yapılacak görüşmelerde arabulucu olarak atandığını duyurmuştu.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünüyor.